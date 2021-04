Nationaler Radverkehrsplan 3.0 : Wie Deutschland bis 2030 zum Fahrradland werden soll

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Nationalen Radverkehrsplan verabschiedet, der bessere Bedingungen für Radfahrer in Deutschland schaffen soll. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Bis 2030 soll sich auf den deutschen Straßen einiges für Fahrradfahrer verbessern. Das hat sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vorgenommen und einen Nationalen Radverkehrsplan durchs Kabinett gebracht.

Lückenlose Radwegenetze und mehr Verkehrssicherheit - das wünschen sich viele Bürger, die im Alltag Fahrrad fahren. Zumindest ist es das, was sie mehrheitlich an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) herangetragen haben. Für die Strategie, die das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedete, hat das Ministerium erstmals mehr als 2000 Ideen aus der Bevölkerung gesammelt.