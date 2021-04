Möglicherweise schon im Juli : Bundeswehr stellt sich auf schnelleren Abzug aus Afghanistan ein

Berlin Nach der Ankündigung der internationalen Truppen, 2021 Afghanistan zu verlassen, ergibt sich für die Bundeswehr die Möglichkeit einer schnellen Rückkehr. Es gebe derzeit Verhandlungen über einen Abzug Anfang Juli, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Bundeswehr stellt sich in Absprache mit Nato-Verbündeten auf einen deutlich schnelleren Abzug aus Afghanistan ein. Das Verteidigungsministerium informierte am Mittwoch Bundestagsabgeordnete über Beratungen, wonach der Termin auf den 4. Juli vorgezogen werden könnte. Die USA als größter Truppensteller hatten sich bisher auf einen Abzug bis zum 11. September festgelegt, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge des islamistischen Netzwerks Al-Kaida in den USA.