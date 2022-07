Volker Wissing : Verkehrsminister will Tarif-Dschungel im ÖPNV beseitigen

Berlin Volker Wissing will sich nach dem zeitlich begrenzten 9-Euro-Ticket für eine dauerhafte Vereinfachung des Tarifsystems im öffentlichen Nahverkehr einsetzen. „Es braucht strukturelle Veränderungen“, so der Bundesverkehrsminister.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte: „Es ist völlig unrealistisch, den Tarifdschungel zu lichten, ohne Geld dafür in die Hand zu nehmen.“ In Bayern sei man in der Frage ohnehin schon weiter. Noch dieses Jahr werde eine ÖPNV-Strategie 2030 vorgestellt, mit einem E-Ticket, das es Fahrgästen ermöglichen werde, nach dem Prinzip „ein Klick - ein Ticket“ in ganz Bayern unterwegs zu sein.