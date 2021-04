Grünen-Chef Robert Habeck : „Nichts wollte ich mehr, als dieser Republik als Kanzler zu dienen“

Annalena Baerbock geht als Kanzlerkandidatin der Grünen in den Bundestagswahlkampf, Robert Habeck bleibt die Rolle in der zweiten Reihe. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Während die Union sich auf der Suche nach einem Kanzlerkandidaten fast zerfleischte, ging es bei den Grünen eher anders zur Sache. Jetzt sprach Parteichef Robert Habeck über seine Gefühlslage, nachdem die Wahl der Spitzenkandidatin auf Annalena Baerbock fiel.

Grünen-Chef Robert Habeck hadert damit, dass er der Ko-Vorsitzenden Annalena Baerbock den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur lassen musste. Der Tag von Baerbocks Nominierung sei für ihn "der schmerzhafteste Tag in meiner politischen Laufbahn" gewesen, sagte Habeck der Wochenzeitung "Die Zeit" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. Habeck meldete darin Anspruch auf ein Ministeramt an, sollten die Grünen der nächsten Bundesregierung angehören.

Habeck stellt klar, dass er dennoch keinen Rückzug erwogen habe. Vielmehr strebe er nun ein Ministeramt an. "Wenn wir es gut machen, werde ich Teil der Bundesregierung sein", sagte er. "Die Wirklichkeit zu gestalten ist für mich der Sinn von Politik. Das bedeutet für mich Verantwortung."

Die Grünen hätten nun die Chance, das Kanzleramt zu erobern - "und das ist größer als das, was man sich persönlich zutraut oder will", sagte er zu seinen eigenen Ambitionen. Er habe sein Ministeramt in Schleswig-Holstein aufgegeben, um die Partei dahin zu bringen, wo sie nun sei. "Aber ich werde diesen Kampf nicht von der Spitze aus führen, wie ich es wollte. Das ist der bittere Teil."