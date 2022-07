Ministerin Lemke : Vorkassenzahlung bei Fluglinien könnte auf den Prüfstand kommen

Berlin Wegen des anhaltenden Flugchaos hat Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen den Fluglinien mit einer Abkehr vom Vorkassenprinzip beim Ticketkauf gedroht. Schließlich handele es sich dabei um einen Vertrauensvorschuss.

Die Fluggesellschaften seien zur Erstattung innerhalb von sieben Tagen und in bestimmten Fällen auch zu einer zusätzlichen Entschädigung verpflichtet, sagte Lemke einem Vorabbericht der „Bild am Sonntag“ zufolge. „Wenn wir sehen, dass die Fluggesellschaften wirklich in großem Stil ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden wir Abhilfe schaffen. Wir müssten dann darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, dass Flüge per Vorkasse bezahlt werden.“