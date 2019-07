Wirtschaftsminister gegen Umweltministerin : Altmaier kritisiert Schulze für „Vorpreschen“ bei Luftverkehrsabgabe

Berlin Mit ihrer Idee zu einer Luftverkehrsabgabe hat Umweltministerin Svenja Schulze nicht nur Lob eingeheimst. Kritik gibt es auch, unter anderem findet Ministerkollege Peter Altmaier die Idee nicht wirklich gut.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Vorstoß von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu einer Erhöhung der Luftverkehrsabgabe kritisiert. „Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, über Einzelmaßnahmen zu diskutieren“, sagte Altmaier am Donnerstag in Berlin. Mit einem „Vorpreschen“ und einseitigen Positionierungen werde kein Beitrag dazu geleistet, dass eine Einigung in der Bundesregierung über ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz gelinge. Es sei aber notwendig, einen möglichst großen Konsens zu erzielen.