EU-Ministertreffen in Helsinki : Seehofer dämpft Erwartungen auf Lösung für Seenotrettung

Berlin/Helsinki In Helsinki treffen sich die EU-Innenminister und beraten, ob und wie Flüchtlinge aus der Seenotrettung aufgenommen werden können. Horst Seehofer ist allerdings nicht wirklich optimistisch, dass die Mitgliedsstaaten eine Lösung finden werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Erwartungen auf eine schnelle Lösung bei der Aufnahme von Flüchtlingen nach Seenotrettungen gedämpft. Er könne beim besten Willen nicht sagen, ob die Gespräche heute abgeschlossen würden, sagte Seehofer vor einem EU-Innenministertreffen am Donnerstag in Helsinki. Bereits am Vorabend hatte Seehofer in der finnischen Hauptstadt bei verschiedenen Ländern in sehr intensiven Gesprächen für einen „kontrollierten Notfallmechanismus im Falle der Seenotrettung“ geworben, wie er sagte.