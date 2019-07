Kabinett : Amtswechsel belasten Koalition

Berlin Die Union kritisiert Nein der SPD zu von der Leyen. SPD verärgert über CDU-Chefin.

Er wies auch Kritik aus der SPD an der Ernennung Kramp-Karrenbauers zur neuen Verteidigungsministerin zurück. Brinkhaus zeigte sich überzeugt, dass die CDU-Chefin ebenso angegriffen worden wäre, hätte sie das Amt abgelehnt. „Hätte sie nicht zugegriffen, wäre sie doch stattdessen gefragt worden: Wollen Sie sich hinter einem Parteiamt verstecken?“ Der Bundestag wird nächste Woche die Parlamentsferien unterbrechen, um Kramp-Karrenbauer zu vereidigen. Bei der Amtsübergabe am Mittwoch versprach sie, die Soldaten zu „behüten“. SPD-Politiker zweifelten Karrenbauers Glaubwürdigkeit an, weil sie bisher den Eindruck erweckt hatte, nicht ins Kabinett zu wollen.