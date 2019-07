Klage gegen Italiens Innenminister : Sea-Watch-Kapitänin Rackete will Salvini vor Gericht sehen

Sea-Watch-Kapitänin Rackete will Salvini vor Gericht sehen

Rom Jetzt geht Carola Rackete zum Gegenangriff über: Die Sea-Watch-Kapitänin verklagt den italienischen Innenminister Matteo Salvini. Der wiederum kann es kaum erwarten, die Deutsche vor Gericht zu sehen.

Wegen schwerer Verleumdung und Anstiftung zu Straftaten hat Rackete Klage gegen Italiens Innenminister Matteo Salvini eingereicht. Da er in der Öffentlichkeit und Sozialen Medien zu Hass anstachele, sollten seine offiziellen Facebook- und Twitter-Konten gesperrt werden, heißt es in der Klageschrift, die laut italienischen Medien am Freitag bei der Staatsanwaltschaft Rom eingereicht wurde.