Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Bundeswehr : Das sind die Fallstricke für die neue Ministerin

Analyse Bei der Bundeswehr ist in den zurückliegenden Jahren vieles besser geworden, aber kaum etwas zufriedenstellend. Annegret Kramp-Karrenbauer findet eine riesige Baustelle vor, auf der sie schnell scheitern kann. Aber wenn sie aufsteigen will, muss sie sich beweisen.

Erfahrung Knapp 100 Stellen hatte Kramp-Karrenbauer in ihrer Staatskanzlei in Saarbrücken. Jetzt trägt sie die Verantwortung für 260.000. An sicherheitspolitischer Expertise ist vor allem ihr Eintreten für einen europäischen Flugzeugträger bekannt geworden. Militärexperten kamen darüber ins Prusten. Sie wird zunächst also auf intensive Beratung durch Experten für den Umgang mit Großorganisationen und Sicherheitspolitik angewiesen sein. Die von Vorgängerin von der Leyen hinterlassene Berater-Affäre zeigt, dass man dabei auch leicht danebengreifen kann.