Analyse Die Grünen und die Wirtschaft : Neue Liebe mit Grenzen

Düsseldorf Analyse Bekämpft, beneidet, arrangiert: Die Grünen und die deutsche Wirtschaft sind sich über die Jahre nähergekommen. Topmanager loben sogar das Spitzenpersonal. Wenn da nicht die radikale Basis wäre.

Am Anfang stand der Kampf. Im erbitterten Streit gegen Atomkraft und Umweltverschmutzung wurden die Grünen groß. „Die Luft war voller Blei und Ruß, der Regen sauer. Aus dem Protest gegen diesen Zeitgeist entstand die grüne Bewegung“, schreiben die Grünen über sich selbst. „Wut über die staatstragende Atomclique war treibende Kraft der Proteste in Wyhl, Brokdorf und Wackersdorf.“ Doch inzwischen hat sich die Atmosphäre zwischen den Grünen und der Wirtschaft deutlich entspannt.

Doch die neue Liebe kennt auch Grenzen. Nämlich dort, wo es um den konkreten Weg in die klimaneutrale Zukunft geht. „Beim Wie liegen wir an vielen Stellen auseinander: Für die Wirtschaft ist die entscheidende Frage, wie man Klimaschutz, Wachstum und Beschäftigung effizient und wettbewerbsfähig organisieren kann“, sagt BDI-Experte Lösch. Die grüne Programmatik präferiere stark die ökologische Säule der Nachhaltigkeit gegenüber der ökonomischen.

Hinzu kommt die Frage, wie die Spitzengrünen mit dem Druck ihrer oft radikaleren Basis umgehen. Man erinnere sich an den Kampf um den Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen, bei dem die Grünen sich weder so recht an ihre eigene Leitentscheidung zum Tagebau Garzweiler noch an den Kompromiss der Kohlekommission erinnern wollen.