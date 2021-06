Kritik an paritätischen Wahllisten : Parlament muss laut Schäuble kein Spiegelbild der Gesellschaft sein

Kritik an paritätischen Wahllisten

Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, spricht in einem Interview mit einem Journalisten der Deutschen Presse-Agentur in seinem Büro im Bundestag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Frankfurt am Main Eine paritätisches Wahlrecht ist nicht im Sinne des Bundestagspräsidenten. Es könne zu einem schwierigen Repräsentationsverständnis führen, sagt Schäuble.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen ein paritätisches Wahlrecht ausgesprochen, beim dem jeder zweite Listenplatz mit einer Frau besetzt werden muss. „Aus gutem Grund“ seien entsprechende Gesetze in Thüringen und Brandenburg an den Landesverfassungsgerichten gescheitert, schreibt der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Donnerstagsausgabe).