Serie: Die Neuen im Stadtrat : Hobby-Autorin peilt Sitz im Bundestag an

Katharina Voller kandidiert für den Bundestag. Dabei sitzt sie erst seit dem vergangenen Jahr im Kaarster Stadtrat. NGZ-Foto: Zanin Foto: Melanie Zanin (MZ)

Serie Kaarst Die politische Karriere von Katharina Voller hat erst vor drei Jahren begonnen. Nach dem Eintritt in die Partei der Grünen sitzt sie mittlerweile im Stadtrat. Nächstes Ziel: Berlin.

Hui, geht das alles schnell: Vor drei Jahren trat Katharina Voller den Kaarster Grünen bei, im Herbst des vergangenen Jahres erhielt sie ein Mandat für den Stadtrat. Jetzt ist sie sogar Kandidatin für den Bundestag – und wenn die Partei bis zur Wahl im September nicht allzu sehr schwächelt, hat sie gute Chancen, nach Berlin zu kommen.

Katharina Voller wurde vor 40 Jahren in Düsseldorf geboren. Die Ehefrau von Maarten Gaßmann, der im vergangenen Jahr ebenfalls für die Grünen in den Kaarster Stadtrat eingezogen war, ist Mutter von zwei Söhnen, die zehn und acht Jahre alt sind. Die ganze Familie hat einige Jahre in Peking gelebt. Seitdem weiß die 40-Jährige, dass Umweltschutz und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind. „In Kaarst ist es schon deutlich schöner als in China“, sagt die studierte Literaturwissenschaftlerin. Obwohl bezüglich Umweltschutz auch hier noch Luft nach oben sei, sei die Luft aber deutlich besser. „In Peking sitzen die Menschen nicht draußen“, war Katharina Voller aufgefallen. Sie ahnen wohl, dass das ihrer Gesundheit schaden könne.

Für Politik habe sie sich schon immer interessiert. Auslöser, um politisch aktiv zu werden, war der Einzug der AfD im Jahre 2017 in den Deutschen Bundestag. Nach der Rückkehr nach Deutschland war Kaarst als Wohnort erste Wahl. „Mein Mann stammt aus Kaarst, seine Eltern leben dort und meine in Düsseldorf“, sagt Voller. Falls das mit dem Bundestagsmandat klappen sollte, wären also genügend Verwandte vor Ort, die sich um die Söhne kümmern könnten. Die begrüßten das Engagement ihrer Mutter übrigens uneingeschränkt. In China hat Katharina Voller Deutsch unterrichtet und hier leitet sie nun Integrationskurse. Was sie rückblickend sehr gefreut hat: „Ich bin bei den Kaarster Grünen sehr schnell und sehr gut aufgenommen worden, das ist eine tolle Fraktion, die politische Arbeit macht sehr viel Spaß.“ Ihre Schwerpunkte liegen in den Themen Integration, Soziales und Jugend. Neben ihrem Ratsmandat ist sie Vorstandssprecherin der Kaarster Grünen.