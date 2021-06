Holocaust-Erinnerung kein „leeres Ritual“ : Steinmeier ruft bei Israel-Besuch zu Bekämpfung von Antisemitismus auf

Berlin/Jaffa Bei einem Staatsbesuch in Israel betonte Bundespräsident Steinmeier die Gefahr von Antisemitismus. Zudem ehrte er vier Personen für ihr deutsch-israelisches Engagement.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Staatsbesuch in Israel ein energisches Vorgehen gegen den Antisemitismus in Deutschland und in anderen Teilen der Welt gefordert. „Der Antisemitismus ist nach wie vor in der Welt, und wir müssen ihn weiter bekämpfen, wo immer er sein hässliches Haupt erhebt“, sagte Steinmeier am Mittwoch in einer Rede in Jaffa.