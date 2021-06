Einreiseverordnung : Opposition drängt Regierung zu strengeren Regeln für Reiserückkehrer

Gesundheitsminister Jens Soahn (CDU) geht an diesem Donnerstag wieder vor die Presse. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will an diesem Donnerstag in Berlin vor die Presse treten. Hauptthema: die Einreiseverordnung für Reiserückkehrer. Offenbar will er nur die geltenden Regeln erläutern. Die Opposition und Bundesländer fordern diese seit Tagen ein.

In der Debatte über schärfere Regeln für Reiserückkehrer hat die Opposition ihre Kritik an der Bundesregierung verschärft. „Es kann doch nicht wahr sein, dass die Bundesregierung in der Pandemie jedes Jahr dieselben Fehler macht“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte. „Noch diese Woche müssen Reisende verbindlich wissen, woran sie sind, das ist das Mindeste. Bund und Länder müssen jetzt Personal und Infrastruktur stellen, um schnelle, sichere Tests durchführen und vor allem auch wieder zuverlässig Kontakte nachverfolgen zu können“, sagte Korte.

„Eine Task-Force, die diesmal nicht aus den unfähigsten Ministern der Bundesregierung bestehen sollte, muss jetzt sofort mit den Vorbereitungen beginnen, um eine mögliche Ausbreitung der Delta-Variante zu stoppen. Jetzt muss für alle möglichen Szenarien im Herbst vorgesorgt werden, insbesondere um die zu schützen, die nicht geimpft werden können“, sagte Korte.

Auch die FDP wirft der Bundesregierung Planlosigkeit vor. „Bei Einreisen aus Risiko- und Variantengebieten führt für Rückreisende und Touristen kein Weg an Tests und Quarantäne vorbei“, sagte FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus. „Die Bundesregierung warnt unentwegt vor der Delta-Variante, muss allerdings zugleich dafür sorgen, dass bereits beschlossene Maßnahmen auch wirklich durchgesetzt werden. Ich fordere die Bundesregierung auf, der Unsicherheit innerhalb der Bevölkerung entgegenzuwirken, in dem sie einen klaren Fahrplan vorlegt“, sagte sie. „Die Fehler des letzten Sommers dürfen sich nicht wiederholen. Leider wurde die Zeit nicht genutzt, um kluge Konzepte beim Reiserückkehrmanagement weiterzuentwickeln.“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will an diesem Donnerstag vor die Presse treten. Gemeinsam mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) will er offenbar nur die geltenden Regeln für Reiserückkehrer erläutern werden. Eine Verständigung von Bund und Ländern über strengere Regeln für Reiserückkehrer aus dem Ausland war am Montag zwar vorerst gescheitert, doch machten einige Ländervertreter weiter Druck. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte sich angesichts der gefürchteten Delta-Variante offen für eine strengere Testpflicht gezeigt.

Spahn hatte die geltenden Einreiseregeln zuletzt verteidigt. „Jeder muss beim Flug aus dem Ausland ein negatives Testergebnis vor dem Boarding vorzeigen. Jeder Einreisende aus einem Risikogebiet muss in die Quarantäne für mindestens zehn Tage.“ Doch es ist bisher auch möglich sich freizutesten.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich zuvor dafür stark gemacht, die Einreiseverordnung zu ändern. Demnach sollte ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen in einer Region wieder eine fünftägige Mindestquarantäne für Rückkehrer eingeführt werden. Erst, wenn auch ein zweiter Corona-Test negativ ist, sollte die Quarantäne aufgehoben werden.