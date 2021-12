Schulen, Geschäfte, Feiern : Die wichtigsten Corona-Beschlüsse im Überblick

Berlin Beschlossen wurden bundesweit geltende Einschränkungen für Ungeimpfte – wie etwa 2G im Einzelhandel. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz rief erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Die Beschlüsse im Überblick.

Zwei Wochen nach der letzten Bund-Länder-Runde haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und die Bundesregierung weitere Verschärfungen und Vereinheitlichungen von Corona-Maßnahmen beschlossen. Vereinbart wurden „strenge Kontrollen“ dieser Maßnahmen. Die meisten Neuregelungen müssen von den Ländern per Verordnung umgesetzt werden, andere durch Gesetzesänderungen. Daher blieb zunächst offen, wann was konkret in Kraft tritt.