Verbraucherpreise : Warum die Inflation so hoch ist

Düsseldorf Vor allem Energie ist im November deutlich teurer geworden. Aber auch bei Lebensmitteln hat es einen Preisschub gegeben. Ob das sich im neuen Jahr schnell ändert, ist derzeit sehr fraglich.

Gas Seit Tagen verfolgen Kunden das Säbelrasseln zwischen Russland und der Nato, nachdem Moskau Truppen in beunruhigendem Ausmaß an der Grenze zur Ukraine stationiert hat. Der Ausgang dieses geopolitischen Konflikts könnte mitbestimmen, ob und wann Gas durch die Pipeline Nordstream 2 fließen wird oder ob das vorerst nicht passiert, weil die EU das Gasgeschäft mit Wladimir Putin als Druckmittel einsetzen will. Auch kam zwischenzeitlich weniger Flüssiggas aus den USA. Das könnte sich im kommenden Jahr fortsetzen. Zudem kommt beim Gas als Preistreiber noch die neue CO 2 -Abgabe hinzu.