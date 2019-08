Wahlkampf in Brandenburg : Linken-Spitzenkandidat fordert Ost-Quote in Behörden

Sebastian Walter und Kathrin Dannenberg, Spitzenkandidaten der Partei "Die Linke" in Brandenburg. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Der Spitzenkandidat der Linken in Brandenburg, Sebastian Walter, hat eine Ost-Quote für Spitzenstellen in Behörden und Hochschulen in Ostdeutschland gefordert, weil diese Posten in der großen Mehrheit von Westdeutschen besetzt seien.

"Die Ostdeutschen sind in der oberen Hierarchie-Ebene massiv unterrepräsentiert", sagte Walter unserer Redaktion. Die Linke fordere deshalb eine "faktische Landeskinderregelung". Gebürtige Brandenburger müssten demnach bei gleicher Qualifizierung die ausgeschriebene Stelle bekommen.