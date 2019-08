Rechtsextremismus-Kritik an Sponsor : Schulsenatorin schaltet wegen Schüler-Warnwesten Verfassungsschutz ein

Rechtsextremismus-Kritik an Sponsor

Berlin Angesichts von Vorwürfen gegen eine Firma, die allen Berliner Erstklässlern Warnwesten mit Werbung schenken will, hat SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheeres den Verfassungsschutz eingeschaltet.

Anzeigen der Firma Autodoc sollen vor zwei Jahren auf schwedischen Internetseiten mit rechtsextremen Inhalten erschienen sein - nach Darstellung der Firma aber ohne ihr Wissen. Scheeres sagte am Dienstag: „Wir haben Kontakt zum Verfassungsschutz aufgenommen, weil ich das jetzt erstmal prüfen lassen möchte, ob es da Bedenken gibt.“ Bevor der Fall nicht aufgeklärt sei, sollten die Westen nicht ausgeliefert werden. Die Berliner Bildungssenatorin hatte am Freitag an der symbolischen Übergabe erster Westen mit Werbeaufdruck durch die Firmenbesitzer teilgenommen.