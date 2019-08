Kommentar zu neuem Arbeitsmarkt-Gesetz : Heil schießt über das Ziel hinaus

Meinung Berlin Ein neues Gesetz soll im Fall einer Krise am Arbeitsmarkt deren Auswirkungen lindern. Besser wäre es, Maßnahmen zu ergreifen, dass es erst gar nicht zur Krise kommt.

Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass sich das Instrument der Kurzarbeit in Deutschland in Krisenzeiten bewährt hat. 2009 und in den Folgejahren pilgerten Delegationen aus aller Welt nach Berlin, um sich über das Prinzip zu informieren, das die deutsche Wirtschaft so gut durch die weltweite Finanzkrise und ihre wirtschaftlichen Folgen getragen hatte. Gesetzlichen Handlungsbedarf gibt es bei dem Thema allerdings nicht. Jeder Arbeitsminister kann Kurzarbeit mit der Unterstützung der gesamten Regierung in Krisenzeiten ausweiten.