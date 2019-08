Strategiepapier „Klimawaldprogramm“ : Grüne fordern eine Milliarde Euro für die Rettung des Waldes

Berlin Aus Forstplantagen sollen Ökowälder werden, in Mischwäldern die Laubbaumanteile wachsen - In einem Strategiepapier stellen die Grünen vor, wie staatliche Unterstüzung Wald und Klima helfen soll.

Die Gesamtfinanzierung solle "im Rahmen eines umfassenden Waldprogramms schnellstmöglich geklärt und gesichert werden", heißt es dem Bericht zufolge in dem Strategiepapier. Unterzeichner seien die Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie führende grüne Landespolitiker. Sie warnen in dem Papier, dass nach dem Dürresommer 2018 und den Hitzeperioden dieses Jahres "jetzt ein Waldsterben 2.0" drohe.

Ein Waldgipfel, wie ihn Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) plane, werde diese Entwicklung nicht stoppen, warnen die Grünen. "Der beste Schutz für den Wald ist, konsequent und ehrgeizig die Klimakrise zu bekämpfen", heißt es laut Funke Medien in ihrem Papier. Dafür müssten in der Klimapolitik alle Register gezogen werden. Teil einer solchen Strategie seien Investitionen in naturnahe Mischwälder.