Heil in der Kritik : Arbeitsminister rüstet sich für Krise

Berlin Minister Heil will Kurzarbeit und Weiterqualifikation für Arbeitnehmer erleichtern. Aus der Union kommt Kritik an den Plänen des Sozialdemokraten.

Für den Fall, dass aus der aktuellen wirtschaftlichen Flaute eine Krise wird, will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorsorgen. Er kündigte ein „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ an, durch das Kurzarbeitergeld leichter fließen und Mitarbeiter in Kurzarbeit die Chance auf Qualifizierung erhalten sollen. Finanzieren will der Minister die Maßnahmen aus den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung. Er stellte in Aussicht, dass es deswegen nicht zu Beitragserhöhungen kommen solle. Heil hatte seine Pläne am Montagabend am Rande einer Reise durch Rheinland-Pfalz verkündet. Sein Ministerium konnte noch keine Details zu dem für den Herbst angekündigten Gesetzentwurf liefern.