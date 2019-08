Union und SPD : Grundrente droht zum Eigentor zu werden

Berlin Eigentlich wollte die große Koalition mit der Grundrente Pluspunkte bei den Wählern sammeln. Nun droht sie zum Eigentor zu werden, weil Union und SPD keine Einigung finden.

Ein wenig erinnert die Debatte um die Grundrente inzwischen an eine Daily Soap. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht die Politiker von Union und SPD sich gegenseitig auffordern, endlich ihre Blockade aufzugeben. Derweil droht das Gesetz, mit dem die große Koalition eigentlich beim Wähler punkten wollte, zu einem Eigentor zu werden.

Einig sind sich immerhin alle, dass Menschen, die als Erwerbstätige, als Eltern oder als pflegende Angehörige über Jahrzehnte fleißig waren, am Ende des Lebens über ein höheres Einkommen verfügen sollen als jene, die nichts oder kaum etwas geleistet haben. Dieser Politikansatz ist richtig. Umso beklagenswerter ist es, dass die große Koalition zahlreiche teure Rentenmaßnahmen beschlossen hat, die Grundrente aber liegen ließ.

Zu Recht haben Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Grundrente nach einer Bedürftigkeitsprüfung gezahlt werden soll. Wer mit einem wohlhabenden Partner zusammenlebt, braucht die Grundrente nicht. Sie sollte jenen vorbehalten sein, die trotz harter Arbeit aus eigener Kraft im Alter nicht über die Grundsicherung hinauskommen. In Zeiten, da die Bevölkerung älter wird, muss Rentenpolitik mit Augenmaß gemacht werden. Alles andere wäre der jüngeren Generation gegenüber unfair.

Es gibt genug Möglichkeiten, die Bedürftigkeitsprüfung so vorzunehmen, dass die Menschen dafür eben nicht beim Sozialamt vorsprechen müssen. Beim Elterngeld oder bei der Berechnung von Kita-Beiträgen sind auch die zuständigen Behörden in der Lage, mit einem Blick auf die Steuererklärung der Antragsteller schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Eine Bedürftigkeitsprüfung wäre also über die Rentenversicherung möglich.