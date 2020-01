Union kritisiert Heil : Koalition streitet weiter über Grundrente

Berlin Die Grundrente soll kommen – und Arbeitsminister Heil wartet mit einem Gesetzentwurf auf. Doch umgehend kommen wieder Zweifel auf. Denn die Union hat noch viele Fragen.

Der Streit in der Koalition um die Grundrente geht in die nächste Runde. Aus der Union kam am Freitag heftige Kritik an einem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Heil halte vereinbarte Bedingungen nicht ein, die Finanzierung sei offen.