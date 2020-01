Tempo 30 in Städten testen : Koalitionsfraktionen wollen Maßnahmen für sicheren Radverkehr

Tempo 30 in Städten testen

Berlin SPD und Union haben eine Reform der Straßenverkehrsordnung angestoßen. Damit soll der Radverkehr in Deutschland verbessert werden. Die Grünen und die AfD waren gegen den Antrag.

Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD wollen zusätzliche Maßnahmen für einen sichereren Radverkehr in Deutschland. In einem am Freitag im Bundestag angenommenen Antrag wird die Bundesregierung zu Nachbesserungen aufgefordert. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant mit einer Reform der Straßenverkehrsordnung Verbesserungen für Radfahrer – das reicht den Fraktionen aber nicht aus: „Das geht noch besser“, sagte der SPD-Verkehrspolitiker Mathias Stein.