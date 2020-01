Politik reagiert auf Bauern-Proteste : Klöckner will stärkeren Dialog über Landwirtschaft anstoßen

Berlin Zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin haben erneut Bauernproteste mit mehreren hundert Traktoren stattgefunden. Die Bundesregierung startet jetzt Gespräche, die zusammenführen sollen.

Darüber, wie Bauern mit Natur und Tieren umgehen sollen, gibt es zusehends verhärtete Ansichten. Bundesagrarministerin Julia Klöckner will angesichts des anhaltenden Streits über die Rolle der Landwirtschaft einen stärkeren Dialog anstoßen. Es gebe die Chance, über gegenseitige Sichtweisen zu reden und dabei vielleicht das eine oder andere Weltbild zu korrigieren, sagte die CDU-Politikerin zum Auftakt einer Diskussionsreihe ihres Ministeriums am Dienstag auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Unter dem Motto „Stadt, Land, Du“ sind dafür ab 25. März Veranstaltungen in mehreren Städten vorgesehen, die Bauern, Umwelt- und Verbraucherschützer zusammenbringen sollen.