Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Libyen-Konferenz in Berlin : Angela Merkels Preis für den Frieden

Angela Merkel während des Libyen-Gipfels im Kanzleramt in Berlin. Links neben ihr Russlands Präsident Wladimir Putin, rechts vorn Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al Sisi, vorn (von hinten) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Foto: AP/Alexei Nikolsky

Berlin Mit der Libyen-Konferenz in Berlin ist Deutschlands Ansehen in der Welt gestiegen. Das weckt Erwartungen. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Otte will zunächst einen tragfähigen Waffenstillstand erreichen und dann prüfen, was die Bundeswehr beitragen kann.