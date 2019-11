Wilfried Oellers trifft Bauern in Berlin : Abgeordneter Oellers stellt sich hinter Bauernproteste

Bauern mit ihren Treckern stehen bei einer Protestaktion gegen das Agrarpaket der Bundesregierung auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor. Rund 50 Landwirte aus dem Kreis Heinsberg nahmen teil. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Kreis Heinsberg Landwirte demonstrierten Montag in NRW und Dienstag in Berlin gegen die Agrarpolitik der schwarz-roten Bundesregierung.

Viele Bauern sehen durch Vorgaben beim Einsatz von Düngemitteln, beim Pflanzenschutz und bei der Tierhaltung ihre Betriebe in Gefahr und darüber hinaus sich und ihren Berufsstand in ein schlechtes Licht gerückt. „Wir stehen den Landwirten zur Seite“, erklärte Wilfried Oellers (CDU), Bundestagsabgeordneter für den Kreis Heinsberg, nachdem er Landwirte aus seinem Wahlreis am Rande der Demonstration in Berlin begrüßt hatte.

Er teile die Sorgen der Landwirte, schrieb Oellers in einer Pressemitteilung: „Die Landwirte versorgen uns mit dem Wichtigsten, was wir täglich brauchen: Lebensmitteln. Wir haben in Deutschland die besten Lebensmittel weltweit. Die Landwirte prägen die ländlichen Räume, sind dort tief verwurzelt und wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfungskette für Lebensmittel. Sie arbeiten nachhaltig mit der Natur.“

Info Zwei Protesttage in einer Woche Düsseldorf 40 Landwirte aus der Region beteiligten sich mit ihren Traktoren von Erkelenz aus an dem Protestzug durchs Rheinland. Berlin Der Erkelenzer Ortslandwirt Hubert Fell fuhr tags drauf mit 50 Berufskollegen aus dem Kreis Heinsberg mit dem Zug nach Berlin. Aus ganz Deutschland kamen dort Tausende Bauern zur Großkundgebung am Brandenburger Tor zusammen. Aufgerufen zum Protest hat die Initiative „Land schafft Verbindung“. Darin haben sich Zehntausende Landwirte zusammengeschlossen.

Die Landwirte aus dem Kreis Heinsberg hätten beklagt, dass sie für viele Themen als Sündenböcke herhalten müssten. Dabei werde gar nicht mehr geprüft, ob es auch andere Ursachen oder Verursachen – zum Beispiel für die Nitratwerte im Grundwasser – gebe. Oft sähen die Menschen nicht das Gute, das hinter der Landwirtschaft stecke. Oellers betonte deshalb seine Haltung, dass Landwirte für ihre Arbeit wieder mehr Anerkennung und Wertschätzung verdienten: „Hier braucht es einen Sinneswandel.“

Im Zuge der Verschärfungen der Düngeverordnung beklagten die Landwirte laut Oellers, dass unter den neuen Vorgaben eine qualitativ hochwertige Lebensmittelproduktion nicht möglich sei. Die Proteste der Bauern richteten sich außerdem gegen neue Handelsabkommen. Diese führten ihrer Meinung nach zu oft zu Nachteilen der deutschen Bauern, weil die Rahmenbedingungen in den Partnerländern nicht so streng wie in Deutschland seien. Wilfried Oellers schreibt dazu zweierlei: „Landwirte benötigen Rahmenbedingungen, die ihnen ein vernünftiges Wirtschaften ermöglichen. Dies muss für alle Themenbereiche gelten, insbesondere für die Düngeverordnung und den Pflanzenschutz.“ Und: „Veränderungen der Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass sich die notwendigen Investitionen der Landwirte zur Erfüllung neuer Vorgaben zunächst refinanzieren können, bevor neue Vorgaben erneute Investitionen auslösen.“

Wilfried Oellers äußert Verständnis für die Sorgen. Foto: Frank Thelen