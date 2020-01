EU-Außenministertreffen : Maas legt sich nicht auf neue EU-Mission „Sophia“ fest

Heiko Maas kommt beim EU-Außenministertreffen in Brüssel an. Bei dem Treffen soll über das weitere Vorgehen im Libyen-Konflikt beraten werden. Foto: dpa/Virginia Mayo

Brüssel Bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel zum Libyen-Konflikt äußert sich Bundesaußenminister Heiko Maas zur EU-Mission „Sophia“. Er will sich nicht darauf festlegen, ob eine mögliche Wiederbelebung vor Libyen bei den Friedensbemühungen für das Bürgerkriegsland helfen könnte.

Bundesaußenminister Heiko Maas will sich nicht darauf festlegen, ob eine mögliche Wiederbelebung der EU-Mission „Sophia“ vor Libyen bei den Friedensbemühungen für das Bürgerkriegsland helfen könnte. Jetzt gehe es darum, „aus der brüchigen Waffenruhe, die wir haben, erst einmal einen Waffenstillstand zu machen“, sagte der SPD-Politiker am Montag in Brüssel. Es werde „ein breites Instrumentarium“ debattiert, welchen Beitrag die EU leisten könne. Derzeit könne man noch nicht entscheiden, ob auf bestehende Missionen aufgebaut oder neue Einsätze ins Leben gerufen werden sollten.