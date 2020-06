Kandidat für CDU-Spitze : Merz will gerne Kanzler in schwarz-grüner Koalition sein

Merz will gerne Kanzler in schwarz-grüner Koalition sein

Berlin Lange hat man nichts von Friedrich Merz gehört. Doch jetzt hat der Kandidat für den CDU-Vorsitz seine Visionen präsentiert, in welcher Konstellation er am liebsten Bundeskanzler sein möchte.

Der CDU-Politiker Friedrich Merz wirbt für eine Koalition mit den Grünen - und für sich selbst als Bundeskanzler. "Ich traue mir zu, das Unionsprofil in einer Konstellation mit den Grünen klar erkennbar zu machen und dafür zu sorgen, dass wir nicht nur wirtschafts- und finanzpolitisch vernünftige Dinge beschließen, sondern auch in den gesellschaftspolitischen Fragen", sagte Merz in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem "Spiegel".