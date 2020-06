Katholiken und Protestanten legen Mitgliederstatistik vor : Über 100.000 Kirchenaustritte mehr

Ein Mann in einer leeren Kirche (Archivfoto). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Bonn/Hannover Der Mitgliederschwund bei Katholiken und Protestanten beschleunigt sich – die Austrittszahlen stiegen 2019 sprunghaft. Corona verschärft die Lage noch. Zu beschönigen gab es bei der Vorstellung der Zahlen nichts mehr.

Deutschlands Kirchen verlieren weiter Mitglieder. Und vor allem die Zahl der Kirchenaustritte ist 2019 stark gestiegen – allein in der Evangelischen Kirche im Rheinland um knapp 23 Prozent. Das geht aus den offiziellen Mitgliederstatistiken hervor, die beide großen Kirchen am Freitag in Bonn und Hannover veröffentlichten.