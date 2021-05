Vor der Steuerschätzung : Scholz will als Kanzler die Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten – trotz großer Haushaltslöcher

Olaf Scholz ist Spitzenkandidat der SPD für die Bundestagswahl am 26. September. Foto: dpa/Soeren Stache

Bevor an diesem Mittwoch die Steuerschätzer ihre aktuelle Einnahmenprognose vorlegen, hat Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekräftigt, er wolle als Bundeskanzler von 2023 an die Schuldenbremse wieder einhalten und mit einem nahezu ausgeglichenen Haushalt planen. Die Grünen dagegen wollen die Schuldenbremse reformieren, die Union hält sich bedeckt.

„Wenn wir es klug anstellen, werden wir zum Ende des Jahrzehnts wieder alle Stabilitätskriterien erfüllen. Wir werden aus den Schulden herauswachsen genau wie nach der Finanzkrise“, sagte Scholz unserer Redaktion. „Die nächsten Jahre werden eine Herausforderung. Die Gesetze der Mathematik lassen sich schlecht aushebeln“, sagte Scholz mit Blick auf sich abzeichnende große Haushaltslöcher in den kommenden Jahren. „Vieles deutet darauf hin, dass wir die Corona-Krise im Sommer weitgehend überstanden haben werden, dann wird das Wirtschaftswachstum wieder ordentlich anziehen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Deshalb sind die Planungen für nächstes Jahr realistisch“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat im Vorfeld der Steuerschätzung an diesem Mittwoch. Die Schuldenbremse zu ändern, wie es etwa die Grünen vorhaben, lehnte Scholz ab. „Das Grundgesetz gilt. Es wäre nicht klug, die Finanzplanung allein auf der Möglichkeit einer Verfassungsänderung aufzubauen, für die es Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat bräuchte“, sagte der Minister.

Zur Schuldenbremse zurückzukehren und ohne größeres Defizit auszukommen, dürfte jeder neuen Bundesregierung allerdings schwer fallen: Zwischen Einnahmen und Ausgaben klaffen 2022 und in den Folgejahren große Haushaltslöcher in der Größenordnung von 60 bis 80 Milliarden Euro, wie aus Kreisen der Haushaltsexperten der Koalition zu hören ist. Die Steuerschätzung werde zwar keine neuen Einnahmenrückgänge gegenüber der letzten Prognose aus dem Herbst bringen. Doch würden die Etatlücken immer größer, weil die Ausgaben der Sozialversicherungen infolge der Corona-Krise und des demografischen Wandels stark stiegen und künftig deutliche steigende Zuschüsse zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung nötig würden.

Nach dem Schätzvorschlag des Bundesfinanzministeriums für die Steuerschätzung, deren Ergebnisse an diesem Mittwochnachmittag bekannt werden, können Bund, Länder und Gemeinden bis 2025 mit rund 18 Milliarden Euro mehr Einnahmen gegenüber der letzten Prognose aus dem Herbst rechnen, wie das „Handelsblatt“ berichtete. Die Gemeinden können demnach rund zehn Milliarden Euro mehr erwarten, die Länder rund sechs und der Bund 2,2 Milliarden Euro. Diese Summen sind angesichts jährlicher gesamtstaatlicher Ausgaben von mehr als 1700 Milliarden Euro unerheblich gering.

„Die Neuverschuldung von 80 Milliarden Euro wird 2022 nach meiner Erwartung nicht ausreichen. In den bisherigen Eckwerten von Finanzminister Scholz fehlt etwa die Beitragssatz-Garantie für die Sozialversicherungen. Allein Gesundheitsminister Spahn fordert 12,5 Mrd. Euro zusätzlich für den Gesundheitsfonds, um Beitragserhöhungen zu vermeiden. Hinzu kommen die Pflegereform, große Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, Ausgaben für den Klimaschutz, weitere Entlastungen der Länder im Bereich der Bildung und so weiter und so fort. Der Bundeshaushalt ist in einer äußerst angespannten Situation“, sagte der Chef-Haushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg.

Die künftige Bundesregierung hat die Wahl zwischen Kürzungen, Strukturreformen bei Rente und Gesundheit, Steuer- und Beitragserhöhungen oder dauerhaft höheren Schulden. „Im Jahr 2023 wird es drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie kaum zu begründen sein, dass der Staat die Kontrolle über die Staatsfinanzen verloren hat“, sagte Rehberg ähnlich wie Scholz.

Die Grünen wollen die Schuldenbremse reformieren, obwohl die dafür nötigen Zwei-Drittel-Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat ungewiss sind. „Deutschland braucht nach Corona eine Reform der Schuldenregeln, um mehr Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Gesundheit finanzieren zu können. Dafür schlagen wir eine neue Investitionsregel vor, die die Finanzierung von Nettoinvestitionen über Kredite ermöglicht“, sagte Grünen-Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler. „Kommende Generationen werden es uns nicht verzeihen, wenn wir jetzt nicht schnell handeln und in ihre Zukunft investieren.“ Zudem wolle die Koalition „ohne Not viel zu schnell tilgen“, so Kindler. „Damit riskiert sie die wirtschaftliche Erholung. Wer die künftigen Haushalte durch massive Tilgungsverpflichtungen einschnürt, rennt sehenden Auges in unnötige und schmerzhafte Sparprogramme. Das muss verhindert werden. Nach der Coronapandemie darf es nicht zu einer harten Sparpolitik kommen, weder in Deutschland noch in Europa“, mahnte er.