„Spiegel“-Bericht : SPD-Chefs erhalten fünfstellige Aufwandsentschädigung pro Monat von der Partei

Berlin Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erhalten nach einem „Spiegel“-Bericht monatliche Aufwandsentschädigungen für ihre Arbeit an der Parteispitze. An der Praxis gibt es Kritik.

Esken hat diese Aufwandsentschädigung von monatlich 9000 Euro auf ihrer Abgeordneten-Webseite öffentlich gemacht, den „Spiegel“-Angaben zufolge erhält auch Walter-Borjans eine Entschädigung. Über die Höhe machte das Nachrichtenmagazin in seinem am Mittwoch online veröffentlichten Bericht keine Angaben. Esken erhält zusätzlich zum Geld der Partei die Abgeordneten-Diät für ihr Mandat im Bundestag in Höhe von rund 10 100 Euro.