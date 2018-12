Nach Niederlage um CDU-Vorsitz: Friedrich Merz traut sich Posten im Kabinett zu

Friedrich Merz am 7. Dezember beim Bundesparteitag der CDU in Hamburg. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Berlin Der bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlegene frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz ist nach eigenen Worten bereit, komplett in die Politik zurückzukehren. Ein Ministeramt könnte er sich vorstellen.

"Ich habe mein Angebot noch einmal erneuert, wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben", sagte Merz der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, ein Amt als Bundesminister zu übernehmen, antwortete er: "Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrung in der Wirtschaft und Politik zutrauen." Die Entscheidung liege aber nicht in seiner Hand, sondern sei "Sache der Kanzlerin".