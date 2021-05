Dialog mit Politik ohne Erfolg : Star-Geigerin Mutter kritisiert Corona-Politik als „kulturverachtend“

Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter ist enttäuscht und verärgert über den Umgang mit Künstlern während der Corona-Krise. Sie warnt zudem vor den tragischen Folgen des Lockdowns.

„Das Leben von Künstlern ist in diesem Jahr so eingeschränkt worden, dass man von einem Berufsverbot, von einem Kulturverbot sprechen kann“, sagte sie der „Welt am Sonntag“.