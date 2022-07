CDU-Chef im Cockpit : Friedrich Merz kommt mit Privatflieger zur Lindner-Hochzeit

Sylt CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte sind mit ihrem Privatflieger zur Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner nach Sylt gekommen.

Die standesamtliche Trauung fand bereits am Donnerstag statt, am Samstag wollten sie sich laut Medienberichten in der Kirche St. Severin in Keitum das Ja-Wort geben. Die Kirche St. Severin ist eines der Wahrzeichen Sylts mit jahrhundertelanger Geschichte und auch bei Promis ein beliebter Ort für Hochzeiten. So hat hier beispielsweise 2018 der Modedesigner Guido Maria Kretschmer seinem langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters das „Ja“-Wort gegeben.