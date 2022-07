Hochzeit von Christian Lindner : Punks wollen angeblich Samstag Feierlocation auf Sylt stürmen

Sylt Die Einführung des 9-Euro-Tickets hat dazu geführt, dass viele Punks auf die Nordseeinsel Sylt reisen und dort zum Teil für Ärger sorgen. Nun haben sie angekündigt, die Hochzeitsfeier von Christian Lindner am Samstag zu stürmen.

Der Finanzminister Christian Lindner hat seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt geheiratet. Am Donnerstag, den 7. Juli 2022 gaben sie sich im Sylter Heimatmuseum in Keitum das Ja-Wort. Am Samstag, den 9. Juli soll nun die kirchliche Trauung in der evangelisch-lutherischen Kirche St. Severin ebenfalls in Keitum stattfinden. Für die Feier findet sich die Hochzeitsgesellschaft in der bekannten Sansibar in Rantum auf Sylt ein.