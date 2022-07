Versorgungslücke : Lauterbach will Kinderkliniken staatlich unterstützen

Berlin Kinder- und Geburtskliniken können auf mehr Geld im kommenden Jahr hoffen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Freitag in Berlin: „Wir können mit den Mitteln, die derzeit zur Verfügung stehen, die qualitativ hochwertige Versorgung, die Kinder benötigen und auch verdienen, nicht darstellen.“

Kinder- und Geburtskliniken können auf mehr Geld im kommenden Jahr hoffen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Freitag in Berlin: „Wir können mit den Mitteln, die derzeit zur Verfügung stehen, die qualitativ hochwertige Versorgung, die Kinder benötigen und auch verdienen, nicht darstellen. Hier ist Mehrbedarf.“ In der Pädiatrie, Kinderchirurgie und Geburtshilfe sei die Not groß. Man sei hier in der Pflicht, sagte der SPD-Politiker.