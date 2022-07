Untersuchung der Westfälischen Hochschule : Kliniken in ländlichen Regionen sollten stärker kooperieren

Gelsenkirchen Um die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten angemessen abdecken zu können, ist eine größere Kooperation der Krankenhäuser nötig. Dies ergab eine Untersuchung des Instituts Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule.

Um eine ausreichende medizinische Versorgung der Menschen in den ländlichen Gebieten sicherzustellen, ist laut einer Untersuchung des Instituts Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen eine stärkere Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander nötig. „Es braucht neue Versorgungskonzepte und -ansätze, wie beispielsweise Spezialisierungen, Verbundbildungen und telemedizinische Leistungen“, rät das IAT in einer am Dienstag in Gelsenkirchen vorgelegten Analyse.