Niedrigere Heiztemperatur und Kaltwasser : So wird ab jetzt im Bundestag Energie gespart

Berlin Die Energiesparpläne machen auch vor dem Bundestag nicht halt. Das Parlament hat sich ein umfangreiches Programm zum Energiesparen verordnet. Die Maßnahmen reichen von der Absenkung der Heiztemperatur im Winter über weniger Klimatisierung im Sommer bis hin zur Abschaltung des Warmwassers in den Abgeordnetenbüros.

Der Ältestenrat beschloss nach Angaben eines Parlamentssprechers am Donnerstagabend die Liste mit den Maßnahmen. Die Raumtemperatur im Heizbetrieb wird in den Räumen des Parlaments generell um zwei Grad von 22 auf 20 Grad abgesenkt. Im Sommer sollen die Räume nicht mehr so stark heruntergekühlt werden, zulässig soll demnach eine Zieltemperatur von 24 bis 26 Grad sein.

Zudem soll es an den Waschtischen in den Büros nur noch kaltes Wasser geben. „Dafür werden die Durchlauferhitzer an den Waschtischen abgeschaltet“, heißt es in der beschlossenen Vorlage. Das betreffe insgesamt 1800 Durchlauferhitzer. Zudem solle die Beleuchtung wo möglich reduziert werden.