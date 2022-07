Gas-Beschlüsse im Bundestag : Grünes Licht für Kohlekraftwerke als Gas-Ersatz

Stteinkohle lagert neben dem Kohlekraftwerk Mehrum in Niedersachsen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Mit neuen Gesetzen reagiert der Bundestags auf die anstehende Drosselung der Gaszufuhr aus Russland. Unter anderem geht es dabei um Gasersatz bei der Stromproduktion. Atomkraftwerke sollen dazu allerdings nicht beitragen.

Wegen der Gaskrise hat der Bundestag den Weg dafür frei gemacht, vorübergehend mehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung heranzuziehen. Gleichzeitig beschlossen die Abgeordneten am späten Donnerstagabend, staatliche Hilfen für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern. Als Option kann zudem ein Umlagesystem geschaffen werden, damit Preissprünge beim Gas für Energieversorger gleichmäßiger an Kunden weitergeben werden können. Diesen Mechanismus will der Bund noch nicht aktivieren, sondern zunächst die Lage der Gasversorgung weiter beobachten. Mit den Gesetzesänderungen wird aber die rechtliche Grundlage geschaffen.