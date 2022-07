Angespannte Lage in Solinger Kliniken : Ausfälle und volle Betten bereiten Sorgen

Die Auslastung in der Notfallambulanz des Klinikums Solingen ist zurzeit deutlich erhöht. Gleichzeitig fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Erkrankungen und Urlaub. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Situation in den Kliniken ist angespannt, auch in Solingen. Ein hoher Krankenstand im Personal sorgt mitten in der Urlaubszeit für Probleme. Hinzu kommt eine ungewöhnlich hohe Bettenbelegung in allen drei Kliniken.

Zurzeit werde dem Personal viel Flexibilität abverlangt, erklärt das Städtische Klinikum Solingen in einer Mitteilung. „Ein hoher Krankenstand bei den Beschäftigen und ein für diese Jahreszeit überdurchschnittliches Patientenaufkommen in allen Fachbereichen führen auch im Klinikum zu einer angespannten Lage“, heißt es darin weiter. Damit zeigt sich in Solingen ein Trend, den man in der gesamten Region beobachten kann. „Das Thema Corona beschäftigt uns weiterhin in hohem Maße. Und zwar sowohl bei den Patienten als auch beim Personal“, fasst Dr. Martin Eversmeyer, Vorsitzender der Klinikums-Geschäftsführung, die Lage zusammen.

Man verzeichne einen „erheblichen Ausfall“ von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter anderem aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionszahlen, so das Klinikum. Anfang der Woche seien 180 der rund 800 Fachkräfte in der Pflege ausgefallen. Die Hälfte davon sei erkrankt, so das Klinikum, die anderen seien im Urlaub. Normal sei in der Pflege ein Krankenstand von 20 bis 40 Beschäftigten.

Info Klinikum um Verständnis für längere Wartezeiten Wartezeit Die Geschäftsführung des Städtischen Klinikums appelliert in der angespannten Lage an die Solinger Bevölkerung. Die medizinische Versorgung sei zurzeit durch das Personal gesichert, das dafür sehr flexibel sein müsse. „Bitte bringen Sie für die Zeit Ihrer Behandlung Verständnis für eine etwas längere Wartezeit auf.“ Man gehe davon aus, dass sich die Lage Anfang August entspanne.

Ähnlich angespannt ist die Lage in den anderen Solinger Kliniken. „Ich fürchte, dass sich die Situationen in allen Krankenhäusern der Region ähneln“, sagt eine Sprecherin der St. Lukas Klinik in Ohligs. Aktuell seien dort 13 Mitarbeitende über alle Berufsgruppen hinweg in Corona-Quarantäne, weitere Ausfälle aufgrund anderer Erkrankungen kämen hinzu, so die Sprecherin. Der Personalausfall ziehe sich durch alle Bereiche.

In der Lungenfachklinik Bethanien fallen zurzeit zehn von rund 200 Beschäftigten aufgrund einer Corona-Infektion aus, sagt Chefarzt Prof. Dr. Winfried Randerath. „Der Krankenstand ist bei uns auch ein Thema, allerdings vielleicht etwas weniger als in anderen Häusern.“ Man merke daran jedoch, dass es im Alltag wieder häufiger zu Corona-Infektionen komme. Außerdem führe die Infektion häufig zu längeren Fehlzeiten. „Es ist bei unseren Beschäftigten selten, dass sie sich tatsächlich nach fünf Tagen freitesten können“, sagt Randerath. Meistens seien es sieben bis zehn Tage.

Zur angespannten Personallage in den Kliniken kommt verschärfend hinzu, dass zurzeit auch viele Patientinnen und Patienten behandelt werden. Allein die Corona-Infizierten auf den Stationen würden derzeit zunehmen, sagt Randerath. Elf bis zwölf seien es zurzeit auf der Infektionsstation, drei auf der Intensivstation. „Wir sehen einen deutlichen Anstieg über die letzten vier Wochen.“ Der Bethanien-Chefarzt befürchtet, dass diese Entwicklung sich nach den Ferien noch verschärfen wird. „Wir können nur hoffen, dass wir keine weitere aggressive Variante bekommen“, sagt er.

Auch in der St. Lukas Klinik sei die Auslastung hoch, bei über 90 Prozent, wie die Sprecherin erklärt. Zehn Corona-Patienten werden behandelt. „Wir bekommen Behandlungsanfragen aus der Region – auch aus den Unikliniken – die wir leider nicht immer erfüllen können.“ Geplante Operationen und Untersuchungen sowie die Notfallversorgung würden aber stattfinden.

Das Städtische Klinikum bemerkt einen ähnlichen Effekt. In der Zentralen Notfallambulanz liege das Patientenaufkommen derzeit ein Drittel über dem regulären Durchschnitt von 150 Patientenkontakten pro Tag. „Zum Teil ist dies auf den jüngsten Streik in den Unikliniken zurückzuführen“, erklärt das Klinikum. Man verzeichne auffallend viele Aufnahmen aus den westlich an Solingen angrenzenden Städten, die normalerweise zum Einzugsgebiet der Uniklinik Düsseldorf gehören. Kostenpflichtiger Inhalt An den Unikliniken streiken die Pflegekräfte bereits seit mehr als zwei Monaten für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Versorgung der Patienten.

Auf der Infektionsstation des Klinikums werden zurzeit 25 Corona-Patienten versorgt. Auch auf den anderen Stationen sei die Auslastung hoch. „Fast 95 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten sind belegt“, teilt das Klinikum mit. Für die Sommermonate sei das ein ungewöhnlich hoher Wert. „Viele Menschen haben lange Zeit aus Angst vor einer Corona-Ansteckung die notwendigen Behandlungen in einem Krankenhaus hinausgeschoben. Jetzt wird der stationäre Aufenthalt in vielen Fällen dringlich“ sagt der Medizinische Geschäftsführer des Klinikums, Prof. Dr. Thomas Standl, dazu. Ähnliches bemerke man auch in der Klinik Bethanien, so Winfried Randerath. Immerhin sei es ein gutes Zeichen, dass Untersuchungen inzwischen seltener aufgeschoben werden, findet Randerath.