Viele Bestimmungen laufen zum 23. September aus : Lauterbach sichert umfassende Vorbereitung für Corona-Herbst zu

Berlin So entspannt wie zuletzt ist dieser Corona-Sommer nicht. Zugleich geht der Blick schon auf eine erwartete kritischere Lage, wenn es wieder kälter wird. Die Zeit für mehrere Krisenregelungen läuft.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Vorbereitungen für einen umfassenden Corona-Schutz für den Herbst zugesichert. „Die Pandemie wird leider nicht in die Sommerpause gehen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Es sei aber auch nicht vorgesehen, dass die Pandemiebekämpfung in die Sommerpause gehe. „Wir dürfen und wir können es uns nicht leisten, ein drittes Mal nicht gut vorbereitet in den Herbst hineinzugehen.“ Es werde daher alles Notwendige getan, um der Situation zu begegnen. Die Opposition kritisierte den Corona-Kurs der Koalition scharf.