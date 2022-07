Viele prominente Gäste : Lindner und Lehfeldt heiraten am Samstag in Insel-Kirche auf Sylt

Sylt Erst Standesamt, jetzt Kirche: Finanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt heiraten. Nach dem Polterabend folgt nun der Höhepunkt der Feierlichkeiten – einige prominente Gäste kamen bereits mit dem Privatjet.

Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) heiraten am Samstag in einer Kirche auf Sylt. Am Donnerstagnachmittag hatte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) die standesamtliche Trauung im Sylt-Museum vorgenommen. Medienberichten zufolge hat das Paar die St. Severin-Kirche in Keitum ausgewählt. Sie ist eines der Wahrzeichen Sylts mit jahrhundertelanger Geschichte. Anschließend soll am Abend groß in der „Sansibar“ zwischen Rantum und Hörnum am Sylter Nordseestrand gefeiert werden.