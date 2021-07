Bundestagswahl 2021 : Ergebnis der Wahl in Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II – Wer bekommt das Mandat?

Euskirchen In Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II können die Wahlberechtigten am 26. September 2021 mit ihren Erst- und Zweitstimmen über die Zusammensetzung des Bundestags entscheiden. Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Den Bundestag wählen etwa 60 Millionen wahlberechtigte Bürger alle vier Jahre. Der Bundestag ist das einzige Organ, dessen Vertreter direkt vom Volk gewählt werden. Bei der Bundestagswahl hat jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen: Die Erststimme, mit der der Wähler unmittelbar bestimmen kann, welcher Direktkandidat seines Wahlkreises ihn im Bundestag vertreten soll, und die Zweitstimme, mit der über das Mehrheitsverhältnis der Parteien im Bundestag entschieden wird.

In Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II treten folgende Direktkandidaten an, die mit der Erststimme gewählt werden können:

CDU : Detlef Seif

: Detlef Seif SPD : Dagmar Andres

: Dagmar Andres Grüne : Marion Sand

: Marion Sand Linke : Stefan Söhngen

: Stefan Söhngen FDP : Markus Herbrand

: Markus Herbrand AfD : Rüdiger Lucassen

: Rüdiger Lucassen Piraten: Stefano Tuscherer

Bei der letzten Bundestagswahl 2017 gewann Detlef Seif (CDU) den Wahlkreis direkt. Bei den Zweitstimmen bekam die CDU mit 35,7 Prozent die meisten Stimmen.

Wenn die Wahllokale schließen, beginnen die ehrenamtlichen Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen für jeden Wahlkreis. Der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält, erhält ein Direktmandat und zieht in den Bundestag ein. Die restlichen Sitze einer Partei werden nach dem Zweitstimmenergebnis durch die Landesliste aufgefüllt. Im Bundestag sind Parteien vertreten, die mehr als fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen haben oder in drei Wahlkreisen ein Direktmandat bekommen haben.

Am Abend des 26. September finden Sie hier die Ergebnisse der Wahl.

