„Das Netzwerk der Neuen Rechten“ : Wie die Neue Rechte arbeitet

27.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Demonstranten der rechten Szene schwenken Deutschlandfahnen und tragen einen Regenschirm in Deutschlandfarben. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Zwei „Zeit“-Reporter haben das „Netzwerk der Neuen Rechten“ durchleuchtet. Verdienstvoll, aber etwas oberflächlich.

Das ist allerdings keine ganz neue Entwicklung. Schon in den 1980er Jahren war von der „Neuen Rechten“ die Rede. Die beiden „Zeit“-Reporter Christian Fuchs und Paul Middelhoff haben gleichwohl einen Blick auf die Szene geworfen, die so heterogen ist, dass man sie kaum als Szene bezeichnen kann. „Das Netzwerk der Neuen Rechten“ heißt der Reportageband der beiden Journalisten, für den sie sich über Jahre die Schlüsselfiguren der Rechten angesehen haben. Zweifellos eine verdienstvolle Arbeit.

So zeigen die Autoren etwa auf, wie es der Neuen Rechten gelungen ist, über Jahre die Diskurshoheit zu übernehmen. Lange wurde schließlich über kaum etwas anderes öffentlich gesprochen, als über den Zuzug von Flüchtlingen – und deren vermeintliche kriminelle Energie. Götz Kubitschek, der Stratege der Neuen Rechten, bedankt sich dafür auch bei Thilo Sarrazin. Der habe mit seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“, so Kubitschek, „unsere Themen nach oben gezogen“. Das tief in der Ideologie der Neo-Rechten verwurzelte Feindbild Islam habe es dank Sarrazin in die Mitte der Gesellschaft geschafft.