Programm für Bundestagswahl beschlossen : Dexit - AfD will Deutschland aus der EU führen

Dresden Harter Schlag für gemäßigte Partei-Mitglieder: Die AfD hat nach stundenlanger Debatte ihr Programm für die Bundestagswahl einstimmig beschlossen. Und das beinhaltet einige radikale Beschlüsse.

Für den mit vielen Änderungen versehenen Leitantrag stimmten am Sonntag in der Dresdner Messe etwa 400 Delegierte, am Samstag hatten noch rund 570 teilgenommen. Die AfD zieht mit der Forderung zum Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union in den Wahlkampf, vorerst aber ohne Spitzenkandidaten.