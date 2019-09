Gerichtsentscheid : Hardthöhe bleibt Hauptsitz des Verteidigungsministeriums

Berlin Der Berliner Personalrat des Verteidigungsministeriums scheitert mit der Klage, den Bendler-Block zum Hauptsitz erklären zu lassen.

(hom) Der Berliner Personalrat im Bundesverteidigungsministerium ist mit der Klage gescheitert, die Dienststelle Berlin des BMVg per Gericht zur Hauptstelle erklären zu lassen. Damit hat die Hauptdienststelle des Verteidigungsministeriums weiter ihren Sitz in Bonn, wie das Verwaltungsgericht Berlin entschieden hat.

Für die Kläger war der Fall klar: Die Verteidigungsministerin arbeitet in Berlin, die vier Staatssekretäre ebenfalls, und seit einem halben Jahr sitzen alle zehn Abteilungsleiter des Ministeriums im Berliner Bendler-Block, wie der Vorsitzende des Berliner Personalrates, Michael Dittrich, und ihr Verfahrensbevollmächtiger, der Berliner Staats- und Verwaltungsrechtler Ulrich Battis, betonten. Sie verwiesen unter anderem darauf, dass von den 2760 Beschäftigten (Stand Mai 2019) des Verteidigungsministeriums mehr als die Hälfte (1425) in Berlin arbeiteten. Alle 15 Amtsträger der Leitung – Ministerin, vier Staatssekretäre und zehn Abteilungsleiter – säßen in Berlin. Dies sei das „schlagendste Argument“, das über die Jahre etwas „verrutscht“ sei – von Bonn nach Berlin. Battis: „Die Organisation ist eindeutig: 15 hier, Null in Bonn.“ Wo die (politische) Leitung sei, solle auch die Hauptdienststelle der Personalvertretung ihren Sitz haben.