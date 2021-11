Protest vor Parteizentrale : Umweltaktivisten werfen FDP-Chef Lindner Klima-Blockade vor

Berlin Die Demonstrierenden entrollten ein großes Transparent mit der Aufschrift "Klima- und Naturschutz nicht blockieren!" Der BUND wirft der FDP vor, eine zukunftsfähige Klimapolitik in den Koalitionsverhandlungen zu verhindern.

Umweltaktivistinnen und -aktivisten haben am Mittwoch vor der FDP-Zentrale in Berlin ein Ende der ihr zugeschriebenen Blockade in der Umweltpolitik gefordert. "Eine ambitionierte Umweltpolitik ist Freiheitspolitik. Aber während die Weltgemeinschaft auf die 1,5-Grad-Grenze zurast und das sechste Artensterben begonnen hat, gefällt sich Christian Lindner in der Rolle des Verhinderers", kritisierte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt den FDP-Vorsitzenden.