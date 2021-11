Kräftiges Plus für Staatskassen : Steuereinnahmen bis 2025 um 179 Milliarden Euro höher als erwartet

Berlin Trotz anhaltender Corona-Krise können Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen als zuletzt gedacht. Insgesamt rechnen Experten mit Mehreinnahmen von 179 Milliarden Euro.

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP können in den nächsten Jahren mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai prognostiziert. Der Bund kann im Zeitraum 2021 bis 2025 mit insgesamt 71,7 Milliarden Euro mehr kalkulieren. Das ist das Ergebnis der Steuerschätzung von Experten, die das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Berlin vorstellte. Bund, Länder und Kommunen können zusammen sogar Mehreinnahmen von 179 Milliarden Euro erwarten. Für dieses Jahr beträgt das Plus gegenüber der letzten Schätzung aus dem Mai für den Bund 11,7 Milliarden Euro, für die Länder 22,5 Milliarden und für die Kommunen 8,1 Milliarden.